Giro d’Italia 2021: tappa 22 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, sabato 22 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la tredicesima tappa, Cittadella-Monte Zoncolan, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.30 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 11.30, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Cittadella-Monte Zoncolan

Tappa 14: tappa di montagna divisa in due parti. I primi 130 km sono praticamente piatti, anche se sempre in leggera ascesa, fino ai piedi della salita di Monte Rest caratterizzata da numerosi tornanti e dalla carreggiata ristretta. Anche la discesa si presenta impegnativa e con molti tornanti. Giunti a Priuso, la strada è nuovamente larga. Dopo Tolmezzo e Arta Terme si arriva ai piedi della salita finale, anch’essa divisibile in due parti: la prima di circa 11 km con strada larga a tornanti e pendenze attorno al 7-8% e gli ultimi 3 km molto impegnativi.

Ultimi 3 km su strada ristretta molto ripida. La media degli ultimi 3 km è oltre il 13%. La strada risale il pendio con poche curva e pendenze spesso oltre il 20%. L’ultimo chilometro è in gran parte attorno al 18%. In alcuni tratti sia nei brevi tornanti si nell’ultimo tratto si riscontrano pendenze oltre il 25% con punte del 27%. Ultimi 50 m in leggera ascesa su asfalto.