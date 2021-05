Giro d’Italia 2021: tappa 21 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, giovedì 21 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la tredicesima tappa, Ravenna-Verona, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.25 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.25, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Ravenna-Verona

Tappa 13: tappa assolutamente piatta che si svolge interamente lungo le strade di pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Ultimi chilometri all’interno della città. Si superano alcune rotatorie su strade molto larghe, ben pavimentate e rettilinee. Rettilineo di arrivo su asfalto.