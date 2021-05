Giro d’Italia 2021: tappa 19 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, mercoledì 19 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la undicesima tappa, Perugia-Montalcino, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.55 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.55, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Perugia-Montalcino

Tappa 11: tappa molto impegnativa per l’altimetria, che presenta quasi 2500 m di dislivello e per i 4 settori di sterrato che complessivamente propongono 35 km di sterrato negli ultimi 70. Avvicinamento di circa 90 km su strade ampie a volte articolate fino a raggiungere Torrenieri dove si affronta il primo settore sterrato con una parte impegnativa di discesa. Superati Buonconvento e Bibbiano, si incontra il secondo settore sterrato che presenta un passaggio a livello prima di attraversare il torrente Ombrone. Qui inizia la prima parte di salita di quasi 6 km che nella parte centrale presenta pendenze attorno al 16%.

La strada si snoda sterrata nel bosco con una ininterrotta serie di curve. Ritrovato l’asfalto c’è il GPM del Passo del Lume Spento. Si scende su Montalcino e alle porte della città si svolta per Castelnuovo dell’Abate, dove si trovano in rapida successione gli ultimi due settori sterrati. Dopo Tavernelle la strada sale marcatamente fino a ritrovare il percorso precedente al GPM per raggiungere quindi l’arrivo.

Si scende su Montalcino dove poco dopo l’ultimo km si entra nell’abitato attraversandolo su strade strette dal fondo lastricato. Ultima svolta a sinistra per salire lungo il rettilineo di arrivo di 200 m su fondo asfaltato.