Giro d’Italia 2021: tappa 17 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, lunedì 17 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la nona tappa, L’Aquila-Foligno, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.40 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 13.50, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa L’Aquila-Foligno

Tappa 10: tappa breve ondulata, con finale perfettamente pianeggiante. Nella prima parte si scalano la Sella di Corno e la Forca di Arrone. Segue il Valico della Somma (GPM e ultima asperità di giornata). Finale piatto su strade larghe e quasi sempre rettilinee. Da segnalare diversi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano.

Ultimi chilometri lineari fino ai 2000 m all’arrivo, dove si affrontano in rapida successione una curva a destra e due a sinistra che immettono ai 1300 m nella strada di arrivo interrotta ai 500 m da una lieve semicurva. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto.