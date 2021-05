Giro d’Italia 2021: tappa 16 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, domenica 16 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la ottava tappa, Castel di Sangro-Campo Felice, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.20 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.20, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Castel di Sangro-Campo Felice

Tappa 9: tappone appenninico interamente abruzzese con numerose salite, di cui 4 classificate GPM. Il tratto dalla partenza fino a Celano affronta una serie di salite lunghe su strade di media dimensione, con discese in alcuni tratti impegnative. Dopo Celano si scala il GPM di Ovindoli, che immette nella Piana delle Rocche. Il percorso diventa meno impegnativo fino a Rocca di Cambio, dove si svolta per Campo Felice e inizia la salita finale.

Salita finale di 6 km circa, non particolarmente pendente. Da segnalare tra i 3 km e i 2 km all’arrivo una lunga galleria illuminata, dopo la quale iniziano i 1600 m finali interamente su sterrato, con pendenze che negli ultimi 500 m toccano punte del 14%. Rettilineo finale sterrato.