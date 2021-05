Giro d’Italia 2021: tappa 15 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, 15 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la settima tappa, Foggia-Guardia Sanframondi, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.45 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.45, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Foggia-Guardia Sanframondi

Tappa 8: tappa appenninica caratterizzata da una sola salita molto lunga e dall’arrivo al termine di uno strappo impegnativo. Prima parte fino Campobasso su strade a scorrimento veloce larghe e prevalentemente rettilinee. Dopo Campobasso si raggiunge il Matese dove si affronta la Salita di Bocca della Selva (oltre 20 km) cui segue una lunghissima discesa che termina praticamente a 10 km dall’arrivo. Tutto in ascesa con strappo finale.

Ultimi parte della tappa con uno strappo finale di circa 3 km. I primi 2 km presentano pendenze sempre attorno al 10%, con punte superiori. Dentro l’abitato di Guardia Sanframondi le pendenze si addolciscono, con un ultimo strappo dopo la svolta a sinistra in prossimità dei 400 m. Finale in leggera ascesa, rettilineo su asfalto.