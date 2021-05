Giro d’Italia 2021: tappa 14 maggio in streaming e diretta tv

Oggi, 14 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la settima tappa, Notaresco-Termoli, in onda integralmente in diretta. Un giro che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ha preso il via regolarmente nel mese di maggio. La 104esima edizione durerà 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.50 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.55, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Notaresco-Termoli

Tappa 7: tappa mossa con finale praticamente piatto. Dopo una breve tratto nell’entroterra, si percorre la costiera adriatica fino a raggiungere Chieti (GPM) e quindi attraverso alcune ondulazioni e un percorso piuttosto articolato si ritorna sulla costa fino a raggiungere Termoli. Ultimi 3 chilometri in città. Lasciata la strada costiera si affronta uno strappo di circa 200m con pendenze attorno al 10-12%. La strada resta quindi in leggerissima ascesa fino all’arrivo. Da segnalare alcune curve ad angolo retto e un restringimento agli 800 m. Rettilineo finale su asfalto.