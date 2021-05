Giro d’Italia 2021: tappa 13 maggio in streaming e diretta tv

Oggi, 13 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la sesta tappa, Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno, in onda integralmente in diretta. Un giro che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ha preso il via regolarmente nel mese di maggio. La 104esima edizione durerà 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.45 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.45, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno

Tappa 6: impegnativa tappa appenninica. Si svolge interamente nell’entroterra lungo strade molto articolare e complesse, sia altimetricamente che planimetricamente. Si affrontano diverse salite di cui due classificate GPM. Da segnalare alcuni attraversamenti cittadini con i consueti ostacoli al traffico. Salita finale di circa 15 km. Ultimi km tutti in salita. Dopo l’abitato di Ascoli Piceno la strada sale costantemente al 5% circa fino a Colle San Marco. La pendenza quindi aumenta leggermente fino all’arrivo (rettilineo finale su asfalto).