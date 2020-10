Giro d’Italia 2020: tappa 3 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 3 ottobre 2020, prenderà il via il Giro d’Italia con la prima tappa, in onda in diretta sulle reti Rai. Un giro in una stagione inconsueta, “salvato” nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. La 103esima edizione si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.25 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 13.25, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2020: tappa Monreale – Palermo Tissot Itt

Tappa 1: frazione a cronometro cittadina. Si parte da Monreale salendo fino alla Cattedrale (da segnalare un sottopasso/galleria di 20m) per poi affrontare la discesa molto veloce verso il Centro di Palermo. Al termine della discesa si svolta a sinistra (rilevamento cronometrico) e si inizia la seconda parte caratterizzata dalla presenza di lunghi tratti rettilinei raccordati con ampie curve.

Altimetricamente la crono sale per 1 km circa, poi scende per 3 km e quindi si svolge o in pianura o in falsopiano (a volte a scendere altre a salire). Gli ultimi 2700m sono rettilinei lungo via della Libertà dove è posto l’arrivo. Retta di arrivo su asfalto, larghezza 7 m.