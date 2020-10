Giro d’Italia 2020: tappa 24 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 24 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la ventesima tappa, Alba-Sestriere, che si svolgerà interamente in Piemonte, nelle province di Cuneo e Torino, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 9.35 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 10.35, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2020: Tappa 20 Alba-Sestriere

Tappa 20: tappa alpina di oltre 3500 m di dislivello. Dopo una fase di avvicinamento da Alba fino a Pinerolo attraverso la pianura per strade mediamente ampie e rettilinee, si inizia la lunghissima salita pedalabile per il primo passaggio a Sestriere (non si passa sul traguardo). Discesa fino a Cesana Torinese per risalire a Sestriere attraverso Sauze di Cesana.

Si passa quindi sul traguardo con l’assegnazione di un GPM. Nuova discesa su Cesana Torinese per un secondo giro di circuito e arrivo in salita a Sestriere. Ultimi chilometri tutti sulla sp.215 con carreggiata di media ampiezza e ben pavimentata. Da segnalare una breve galleria (100 m) in località Grangesises e una piccola rotatoria ai 300 m dall’arrivo. Rettilineo d’arrivo di 250 m su asfalto largo 7 m.

Immagine e info tecniche via sito ufficiale.