Giro d’Italia 2020: tappa 23 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 23 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la diciannovesima tappa, Morbegno-Asti, che si svolgerà tra Lombardia e Piemonte, nelle province di Sondrio, Como, Varese, Milano, Vercelli, Alessandria e Asti e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 9.15 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 10.15, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2020: Tappa 19 Morbegno-Asti

Tappa 19: tappa parzialmente di recupero, adatta ai velocisti, ma non perfettamente piatta. Da Morbegno si segue il lato nord della valle fino all’imbocco del lago di Como. Qui la carreggiata si restringe per tutto il tratto lungo la riva del lago fino a Como (il tratto è caratterizzato dalla presenza di numerose gallerie e dall’attraversamento di numerosi centri cittadini).

Dopo Como, la corsa attraversa tutta la pianura Padana, fino a raggiungere Casale Monferrato per strade ampie e rettilinee in cui occorre segnalare negli attraversamenti cittadini numerosi ostacoli urbani come rotatorie, dossi e spartitraffico. Unica piccola asperità l’ascesa all’Abbazia di Masio prima degli ultimi chilometri assolutamente pianeggianti.

Ultimi 5 km completamente pianeggianti con diverse rotatorie (che comportano alcuni restringimenti in entrata e uscita) fino all’ultimo chilometro. Due curve sinistra-destra tra l’ultimo km e i 550 m portano al rettilineo finale. Arrivo su asfalto di larghezza 7.5 m.

Immagine e info tecniche via sito ufficiale.