Giro d’Italia 2020: tappa 22 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 22 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la diciottesima tappa, Pinzolo-Laghi di Cancano, che si svolgerà tra Trentino Alto-Adige e Lombardia, nelle province di Trento, Bolzano e Sondrio, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 9.25 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 10.25, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2020: Tappa 18 Pinzolo-Laghi di Cancano

Tappa 18: tappone alpino con sole quattro salite per oltre 5400 m di dislivello. Partenza in salita sul Passo Campo Carlo Magno, che porta in Val di Sole e dopo circa 45 km si affronta l’inedito (strada di apertura recentissima) Passo Castrin/Hofmahdjoch, che porta in Val d’Ultimo/Ultental. La lunga discesa su strade ampie, ben pavimentate serpeggianti a mezza costa porta ai sobborghi di Merano, dove si riprende a salite da Foresta/Forst entrando in Val Venosta e risalendola quasi per intero.

Si affronta quindi lo Stelvio [2758 m] dal versante più impegnativo (quasi 25 km al 7.5% di cui metà oltre i 2000 m) e quindi immediatamente dopo la lunghissima discesa (numerose brevi gallerie nella parte centrale) la salita finale ai laghi di Cancano con le “scale di Fraele” e i loro 21 tornanti perfettamente ritmati sul fianco della montagna.

La salita finale di quasi 9 km attorno al 7% porta alle Torri di Fraele circa a 2 km dall’arrivo. Seguono due brevi gallerie e una breve discesa fino al Lago delle Scale, che si costeggia per circa 1 km perfettamente pianeggiante. Gli ultimi 500 m sono in leggera salita al 3.5 % circa. Rettilineo finale di 200 m in asfalto largo 6.5 m.

Immagine e info tecniche via sito uffciale.