Giro d’Italia 2020: tappa 13 ottobre in streaming e diretta tv

Oggi, 13 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la decima tappa, Lanciano-Tortoreto, che si svolgerà ancora in Abruzzo, tra le provincie di Chieti, Pescara e Teramo, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.10 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.10, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, quest’oggi senza il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2020: Lanciano-Tortoreto

Tappa 10: tappa mista con finale sui muri del Teramano. La prima parte fino a Francavilla al Mare si svolge lungo la costiera adriatica con alcuni passaggi cittadini di un certo impegno. Lasciata la costa la corsa si porta a Chieti attraverso diverse salite che culminano con il Muro del Tricalle (fino al 18%), che porta nel capoluogo teatino. Si rientra sulla costa fino a Giulianova, dove, dopo pochi chilometri, inizia il “circuito finale” di circa 40 km costellato di muri.

Si passa una prima volta da Tortoreto (borgo alto) per scendere sulla ss.16 e raggiungere Martinsicuro e quindi la salita molto impegnativa di Colonnella (10% medio, 18% max), seguita a breve distanza dal muro di Controguerra (24%) per ritornare a Tortoreto da un altro versante (max 20%) e dopo pochi chilometri affrontare ancora quello iniziale (max 18%) che scollina a circa 10 km dall’arrivo.

Ultimi 10 km dapprima in discesa e quindi gli ultimi 7 totalmente pianeggianti con sostanzialmente due sole vere curve. Ai 5 km una curva a gomito dopo un sottopasso ferroviario e ai 3500 m l’ultima curva a destra che immette nel lunghissimo rettilineo finale. Da segnalare un restringimento ai 1700 m dovuto a una rotatoria. Arrivo largo 8 m su asfalto.

Immagine e info tecniche via sito uffciale.