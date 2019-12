Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio, il cast

E’ Alessio Boni, attore noto per le sue interpretazioni in numerose fiction, a guidare il cast di Giorgio Ambrosoli-Il prezzo del coraggio, la docufiction di Raiuno in onda il 18 dicembre 2019. L’attore dà volto all’eroe borghese, che dal 1974 al 1979 (anno in cui fu ucciso) fu commissario della Banca Privata Italiana di Michele Sindona.

La docufiction racconta i fatti realmente accaduti avvalendosi di momenti di ricostruzione con altri di materiale di repertorio e di testimonianze inedite, in primis quella figlio Umberto Ambrosoli, che ha collaborato alla realizzazione della docufiction.

Ecco, quindi, il cast di Giorgio Ambrosoli-Il prezzo del coraggio:

Alessio Boni: Giorgio Ambrosoli

Dajana Roncione: Annalori Ambrosoli, moglie del protagonista

Claudio Castrogiovanni: Silvio Novembre, maresciallo della Guardia di Finanza che fu accanto ad Ambrosoli nei cinque anni che fu commissario della Banca Privata Italia

Fabrizio Ferracane: Michele Sindona

La docufiction, inoltre, propone numerose testimonianze. Oltre a quella ad Umberto Ambrosoli, anche quelle a Giorgio Balzaretti e Franco Mugnai, amici di famiglia; il professore Vittorio Coda e l’avvocato Sinibaldo Tino, che affiancarono Ambrosoli nella liquidazione; i magistrati Gherardo Colombo e Giuliano Turone, incaricati del processo a carico di Sindona; lo scrittore Corrado Stajano che con il suo libro “Un eroe borghese” per primo gli restituì la giusta “fama”; il giornalista Antonio Calabrò; Anna Maria Tarantola, all’epoca dei fatti in Banca d’Italia; il procuratore americano John Kenney, titolare delle indagini sul fallimento della Franklin Bank di Sindona, che collaborò assiduamente con Ambrosoli.