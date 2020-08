Gino, Gordon e Fred – Amici miei su NOVE: puntate e streaming

Gino, Gordon e Fred – Amici miei è un programma tv della categoria reality che vede protagonisti gli chef Gino D’Acampo (di recente alla guida del talent Restaurant Swap – Cambio Ristorante), Gordon Ramsay e Fred Sirieix. Il programma si articola in tre puntate, ciascuna nella patria di uno dei tre che fungerà dunque da guida e chaperon.

Gino, Gordon e Fred – Amici miei – Orari e Canale

Gino, Gordon e Fred – Amici miei va in onda in prima tv su NOVE (canale 9 del digitale terrestre) lunedì 24 agosto 2020 alle 21,35. Ogni puntata dura circa 45 minuti e come detto gli episodi sono tre, ambientati in Italia, Francia e Scozia (vedi sotto).

Gino, Gordon e Fred in streaming – Italia

La prima tappa è ambientata in Italia, con il partenopeo Gino D’Acampo, nato a Torre del Greco, che gioca in casa, tra la Costiera Amalfitana e la Sardegna, ad assaggiare mozzarella di bufala, limoni di Sorrento e la classica pizza napoletana. Particolarmente gustoso il fuori programma nel Golfo degli Aranci. Ecco la puntata in anteprima streaming.

Gino, Gordon e Fred in streaming – Francia

La seconda puntata sarà ambientata in Francia, nel bacino di Arcachon e vedrà come guida Fred Sirieix.

Gino, Gordon e Fred in streaming – Scozia

La seconda puntata sarà ambientata in Scozia, nell’estremo nord delle isole Ebridi, dove chef Ramsay organizzerà una festa per il suo clan Ramsay.