Gino cerca chef su NOVE: puntate, casting e come partecipare

Gino cerca chef è un programma tv della categoria talent che debutta stasera 10 settembre 2020 in chiaro su Nove. Il protagonista è ancora una volta (come già in Restaurant Swap) lo chef imprenditore partenopeo (e giudice unico) Gino D’Acampo che deciderà il vincitore tra 54 aspiranti chef si sfidano per realizzare il sogno di lavorare in Gran Bretagna, in uno dei suoi ristoranti. Ma ci sarà anche il suo sodale Fred Sirieix.

Gino cerca chef – Orari e Canale

Il programma va in onda a partire da giovedì 10 settembre alle ore 21,25 su NOVE (canale 9 del digitale terrestre) e dura circa un’ora e 20 per terminare intorno alle 22,45.

Gino cerca chef – Casting e come partecipare

Al momento i casting sono chiusi in quanto il programma è stato registrato. È possibile che a breve vengano aperti per la seconda edizione del programma qualora venisse decisa una nuova stagione. È bene aggiornare ripetutamente la pagina dei casting di NOVE per tenere d’occhio la situazione.

Chi è Gino D’Acampo

Il conduttore e giudice di Gino cerca chef è lo chef partenopeo Gino D’Acampo. Si tratta di una star della scena della ristorazione internazionale, che ha fatto successo in particolare in Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia dove è proprietario di più di 50 ristoranti, oltre ad aver scritto 17 libri di cucina. Gino D’Acampo è attualmente protagonista de programmi “Gino, Fred e Gordon” , “Gino cerca Chef” e “Restaurant Swap”.

Gino cerca chef – Puntate

È possibile rivedere in streaming le puntate di Gino cerca chef sul Portale Dplay a questo link. Subito sotto trovate il trailer.