Gilles Rocca senza Lucrezia Lando: Ballando 31 ottobre 2020 (video e gallery)

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 31 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche l’ex calciatore e attore Gilles Rocca, stasera orfano della bella ballerina Lucrezia Lando, che a causa di un’intossicazione alimentare è rimasta assente tutta la settimana. Gilles ha così ballato da solo – con Lucrezia che guardava da casa – un Freestyle Veloce sulle note del celeberrimo brano You are the one that I want, tratto dal film Grease.

Gilles Rocca: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Molto difficile fare una coreografia di Freestyle senza insegnante. Qualche errore c’è stato, ma tutto sommato Rocca è riuscito a cavarsela bene. Il suo voto totale è stato di 35 punti.

A voi il video dell’esibizione di Gilles Rocca e Lucrezia Lando di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Gilles Rocca senza Lucrezia – 31 ottobre 2020 IN ARRIVO