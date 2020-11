Gilles Rocca: Ballando 7 novembre 2020 (video e gallery)

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 7 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche l’ex calciatore e attore Gilles Rocca, nuovamente ricongiunto con la ballerina Lucrezia Lando, che a causa di un’intossicazione alimentare è rimasta assente la scorsa settimana. La coppia ha ballato un valzer sulle note del brano L’amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro.

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Molto affiatati e complici Gilles e Lucrezia, che hanno portato a casa un ottimo valzer. Il loro voto è stato di 44 punti, che sommato ai 70 punti precedenti dà un totale di 114 punti.

A voi il video dell’esibizione di Gilles Rocca e Lucrezia Lando di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

"Mi sono accorto che per arrivare in fondo da solo non ce la fai!"@GillesRocca @LandoLucrezia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/LNTlWl0pmG

— BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 7, 2020