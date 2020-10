Gilles Rocca: Ballando 17 ottobre 2020 (video e gallery)

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 17 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’ex calciatore e attore Gilles Rocca e dalla bella ballerina Lucrezia Lando, da alcuni anni nel programma. La coppia ha ballato uno scatenatissimo Boogie sulle note del brano One Way or Another di Blondie.

Gilles Rocca: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Bravo, tecnico, musicale…davvero nulla da dire su questa ottima performance. Il voto totale della coppia è stato di 44 punti.

A voi il video dell’esibizione di Gilles Rocca e Lucrezia Lando di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Gilles Rocca – Boogie 17 ottobre 2020