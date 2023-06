Gigi – Uno come te, ospiti e scaletta del concerto su Rai 1

Dopo il successo dell’anno scorso, Gigi D’Alessio ha deciso di concedere il bis e di tornare nella “sua” Napoli per un nuovo concerto evento: Gigi – Uno come te va in onda questa sera, giovedì 1° giugno 2023, alle 21:30 su Raiuno.

Un concerto-spettacolo Piazza del Plebiscito, ma anche una festa, considerato l’anno importante che Napoli ha vissuto da un punto di vista calcistico. Scaldato dal grande abbraccio dei suoi fan, D’Alessio alternerà racconti e note, sorprese e risate, in uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, insieme a tanti amici artisti accorsi da tutta Italia per affiancarlo.

Il cast della serata è molto ricco: in scaletta, ad esempio, sono previsti Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Serena Rossi, Geolier, Alessandro Siani, Clementino, LDA, Alex Britti, Nino D’angelo, Ciccio Merolla e altri ospiti.

Numerosi i duetti proposti, per ripercorrere i grandi successi di D’Alessio e non solo, da “Quanti amori”, “Una magica storia d’amore”, “Mon amour”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a “Buongiorno”, medley tutti da cantare e ballare, e omaggi alla grande musica partenopea. Non mancherà poi un momento per festeggiare il recente scudetto con l’incursione onstage del Presidente Aurelio De Laurentiis e i campioni della SCC Napoli Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone.

Sul palco anche quattordici violini e una grande band diretta dal maestro Adriano Pennino composta da: Francesco D’Alessio (tastiere), Max D’Ambra (tastiere e programmazione), Roberto D’Aquino (basso), Alfredo Golino (batteria), Lorenzo Maffia (piano), Ciro Manna (chitarre), Pippo Seno (chitarre), Daniele Leucci (percussioni), Antonio Baldino (tromba), Gianfranco Campagnoli (tromba), Giuseppe Fiscale (tromba), Franco Izzo (trombone), Alessandro Tedesco (trombone), Luigi Patierno (sax); ai cori Silvia Aprile, Fernanda Caporale, Fabrizio Palma, Rossello Ruini e Riccardo Rinaudo.

Con il supporto di Rai per il Sociale, inoltre, durante il programma sarà inoltre promossa la raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica.

[Foto di Angelo Orefice]