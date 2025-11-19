Gigi e Vanessa Insieme su Canale 5: ospiti e quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, mercoledì 19 novembre 2025, va in onda la prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme, il nuovo varietà musicale condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Lo show, prodotto da RTI per Mediaset, debutta finalmente in prime time su Canale 5 dopo uno slittamento dalla data originale del 12 novembre.

Si tratta di un format che celebra l’amicizia, le emozioni condivise e la musica dal vivo, con un mix di esibizioni, racconti personali, risate e sorprese. Gigi e Vanessa, legati da una profonda intesa artistica, saranno accompagnati da una grande orchestra e da ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica.

Gli ospiti della prima puntata

Ecco i nomi confermati: Paolo Bonolis e Luca Laurenti (la celebre coppia di “Avanti un altro!”)

Emma (la cantautrice vincitrice di Sanremo)

Giorgio Panariello (comico e attore)

Francesco Cicchella (imitatore e vincitore di Tale e Quale Show)

Claudio Santamaria (attore di cinema)

Stash (frontman dei The Kolors)

Eros Ramazzotti (il leggendario cantautore)

Quante puntate sono

Il programma è strutturato su tre puntate, tutte in onda di mercoledì sera in prime time su Canale 5, il 19 e 26 novembre con finale il 3 dicembre 2025.