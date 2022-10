Giampiero Mughini: Ballando 8 ottobre 2022 (video e gallery)

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 8 ottobre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal giornalista e opinionista Giampiero Mughini e dalla già nota ballerina Veera Kinnunen. La coppia ha ballato un Foxtrot sulle note del brano As time goes by, colonna sonora del film Casablanca.

Giampiero Mughini: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Non si può dire che Mughini sia particolarmente portato nel ballo, ma sicuramente è sceso in pista per divertirsi. Il voto totale della coppia è stato di 17 punti, con voti tra il 6 di Zazzaroni e lo 0 di Mariotto (che Mughini non ha preso bene).

A voi il video dell’esibizione di Giampiero Mughini e Simone Arena di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.