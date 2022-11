Giampiero Mughini: Ballando 5 novembre 2022 (video e gallery)

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 5 novembre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal giornalista e opinionista Giampiero Mughini e dalla già nota ballerina Veera Kinnunen. La coppia ha ballato un Tango sulle note del brano Cyrano di Francesco Guccini.

Giampiero Mughini: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Il tango ha fatto in modo che Mughini, pur non ballando in senso stretto, si spostasse almeno per la pedana. Purtroppo le discussioni non sono mancate neppure stavolta, a causa di una battuta ironica (e simpatica) di Canino, che ha fatto reagire malissimo il giornalista. Per la coppia un totale di 25 punti, con uno 0 della Lucarelli.

A voi il video dell’esibizione di Giampiero Mughini e Veera Kinnunen di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.