Giampiero Mughini: Ballando 22 ottobre 2022 (video e gallery)

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 22 ottobre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal giornalista e opinionista Giampiero Mughini e dalla già nota ballerina Veera Kinnunen. La coppia ha ballato una coreografia di Moderno sulle note del brano A muso duro di Pierangelo Bertoli.

Giampiero Mughini: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Non si può dire che Mughini abbia ballato più di tanto, ma si è limitato a fare da contorno alla bravura di Veera. Una parte della giuria però non la pensava così. Anche questa settimana Mughini non ha preso bene i voti di Lucarelli e Mariotto, criticandone l’intelligenza mentre usciva dallo studio. Per la coppia un totale di 14 punti.

A voi il video dell’esibizione di Giampiero Mughini e Veera Kinnunen di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.