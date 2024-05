GialappaShow del 6 maggio 2024 su Tv8: cast e ospiti della quinta puntata

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 6 maggio la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la quinta puntata della terza stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 6 maggio: ospiti e cast

La quinta puntata di “Gialappa’s Show 2024” va in onda di lunedì, spostando dunque la giornata di collocazione dall’abituale mercoledì, e vede come co-conduttrice Ema Stokholma. L’ospite musicale sarà Ghemon che, insieme con Alessandra Di Toma e i Neri per Caso, duetterà in “Walk this way”, storico brano degli Aerosmith (e nella versione celeberrima dei Run DMC). Inoltre Valentina Barbieri oltre a Ilary Blasi farà anche Rose Villain (che ricordiamo co-conduttrice di una delle scorse puntate).

Troveremo poi come sempre i trailer di Maccio Capatonda, le imitazioni di Max Giusti (tra cui chef Alessandro Borghese), Brenda Lodigiani (Annalisa+Ester Ascione), Edoardo Ferrario (Maicol Pirozzi), Gigi & Ross, Fabrizio Casalino, Alessandro “Lesc” Bianchi, Ilary Blasi (Valentina Barbieri) e l’immancabile Sensualità a Corte che potete rivedere qui.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda contemporaneamente su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa).