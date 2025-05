Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 5 maggio la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la quinta puntata della quinta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 5 maggio: ospiti e cast

Non è stata reso nostro chi sarà ad affiancare il Mago Forest alla conduzione. Però sappiamo che al debutto assoluto nel cast, la new entry Carlo Amleto porta performance musicali esilaranti e inaspettate. Max Giusti torna con una nuova parodia, interpretando per la prima volta un originale Renato Zero, dopo aver dato vita a Aurelio De Laurentiis, Alessandro Borghese e Antonino Cannavacciuolo. E poi saranno ospiti anche Manuel Agnelli, Nicolas Maupas di Mare Fuori e Amelia Villano.

I Neri per Caso, diretti dal Maestro Vittorio Cosma, regalano momenti musicali memorabili: prima con “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, brano che ha infiammato il teatro Ariston a Sanremo, poi affiancati da Gaia e Alessandro D’Alessandro all’organetto in una straordinaria versione di “Libertango” di Grace Jones. Sempre con D’Alessandro, sorprendono con reinterpretazioni uniche di “Jump” dei Van Halen e “I Shot The Sheriff” di Bob Marley.

E ovviamente non mancheranno Marcello Cesena e Simona Garbarino che torneranno con un nuovo episodio di Sensualità a Corte che potete rivedere qui. Chissà invece se sarà confermata l’imitazione di Monica Setta dopo le minacce di querela da parte della conduttrice.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa). Subito sotto il trailer della puntata.

Anche se si prevede una rimpatriata tra colleghi, non si parlerà certo di lavoro! Il #GialappaShow vi dà appuntamento lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8. pic.twitter.com/YcBFgc6sJe — TV8 (@TV8it) April 10, 2025

