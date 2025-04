Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 21 aprile la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la quarta puntata della quinta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 21 aprile: ospiti e cast

Questa volta è l’attrice Matilde Gioli ad affiancare il Mago Forest alla conduzione. La puntata si apre con un’anteprima esilarante: Stefano Accorsi duetta al citofono con Miriam, interpretata da Brenda Lodigiani. Subito dopo, il cast al completo dà vita a una sigla travolgente ispirata alla serie “Baywatch”.

I Neri per Caso si esibiscono insieme a Joan Thiele e alla pianista Costanza Principe sulle note di “My Babe Just Cares for Me” di Nina Simone. Sempre accompagnati al pianoforte da Costanza Principe, propongono versioni originali di “The Typewriter” e “Memories” dei Maroon 5. Brenda Lodigiani si divide tra l’imitazione di Marcella Bella in “M – La figlia del secolo” e quella della brunetta dei Ricchi e Poveri. Max Giusti dà vita a Antonino Cannavacciuolo a Masterchef e ad Aurelio De Laurentiis, mentre Toni Bonji interpreta il “Demotivatore – Annunciatore” e un “Medico dello sport”.

E ovviamente non mancheranno Marcello Cesena e Simona Garbarino che torneranno con un nuovo episodio di Sensualità a Corte che potete rivedere qui. Guest star Elodie, co-conduttrice della prima puntata, che torna con un cameo nel nuovo episodio

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa). Subito sotto il trailer della puntata.

Anche se si prevede una rimpatriata tra colleghi, non si parlerà certo di lavoro! Il #GialappaShow vi dà appuntamento lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8. pic.twitter.com/YcBFgc6sJe — TV8 (@TV8it) April 10, 2025

