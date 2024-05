GialappaShow del 20 maggio 2024 su Tv8: cast e ospiti della settima puntata

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 20 maggio la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la settima e ultima puntata della terza stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 20 maggio: ospiti e cast

La settima puntata di “Gialappa’s Show 2024” va in onda ancora una volta di lunedì e sarà l’ultima della stagione , e vede come co-conduttrice la storica velina Elisabetta Canalis.

L’ospite musicale sarà Diodato, che canterà “Aquarius/Let the Sunshine in” dal musical Hair assieme ai Neri per Caso, con Juliette Ant alla batteria (recentemente in tour coi Baustelle). Tra gli ospiti Fabio De Luigi che parteciperà a “Sensualità a corte”; e Ciccio Graziani in “4 Motel” con Ubaldo Pantani.

La “Briffatrice” Brenda Lodigiani intervisterà Valeria Golino e Jasmine Trinca. Dario Vergassola e Scintilla saranno i concorrenti di “Tentescion Ailand Winter Ediscion”.

Troveremo poi come sempre i trailer di Maccio Capatonda, le imitazioni di Max Giusti (tra cui chef Alessandro Borghese), Brenda Lodigiani (Annalisa+Ester Ascione), Edoardo Ferrario (Maicol Pirozzi), Gigi & Ross, Fabrizio Casalino, Alessandro “Lesc” Bianchi, Ilary Blasi (Valentina Barbieri) e l’immancabile Sensualità a Corte che potete rivedere qui.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda contemporaneamente su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa).