Lunedì 19 maggio la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la quinta puntata della quinta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 19 maggio: ospiti e cast

La sigla sarà ispirata alla serie “Vikings”. Al citofono, Carlo Lucarelli, nei panni di un investigatore privato, incontra Miriam, interpretata da Brenda Lodigiani. Lo spettacolo vero e proprio prende il via con il Mago Forest alla conduzione, affiancato da Alessandra Amoroso come co-conduttrice. La serata è arricchita da tre cameo d’eccezione: Matilde Gioli torna come Dottoressa Giordana in “Doc Doc”, con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani e Toni Bonji; Corinne Cléry brilla in “Grande Fratello R.I.P” insieme a Brenda Lodigiani, Ubaldo Pantani e Giulia Vecchio; Elio irrompe ne “Il Disturbatore” con Alessandro Betti nei panni di Amos, regalando momenti irresistibili.

La musica dal vivo vede Alessandra Amoroso, in attesa e in splendida forma, duettare con i Neri per Caso, reinterpretando “Il pescatore” di Fabrizio De André & PFM con eleganza e leggerezza.

E ovviamente non mancheranno Marcello Cesena e Simona Garbarino che torneranno con un nuovo episodio di Sensualità a Corte che potete rivedere qui. Frank Matano ospite della puntata.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa). Subito sotto il trailer della puntata.

Anche se si prevede una rimpatriata tra colleghi, non si parlerà certo di lavoro! Il #GialappaShow vi dà appuntamento lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8. pic.twitter.com/YcBFgc6sJe — TV8 (@TV8it) April 10, 2025

