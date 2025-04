Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 14 aprile la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la prima puntata della quinta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 14 aprile: ospiti e cast

Per la terza puntata, Mago Forest sarà affiancato da Francesca Fialdini come co-conduttrice, in una serata che parte con il brio di Miriam (Brenda Lodigiani), che suona al citofono insieme a Giorgio Panariello, per poi lasciare spazio alla sigla ispirata a Stranger Things, con l’intero cast in scena.

I Neri per Caso aprono le danze musicali con una cover di Cuoricini dei Coma_Cose, seguita da un’intensa interpretazione di Ain’t No Sunshine di Bill Withers, insieme a Shablo, Joshua, Tormento, la Gibier Fest Band e gli Alphorn (Fiati).

Grande attesa per I Bellissimi di TV8, con Marcello Cesena accompagnato da due ospiti speciali: Carla Signoris ed Emanuela Folliero. La comicità si arricchisce con l’esilarante intervento di Raul Cremona. Tra le parodie, Edoardo Ferrario torna nei panni di Maicol Pirozzi, mentre Ubaldo Pantani si trasforma in Bruno Vespa. Max Giusti dà vita a un doppio ruolo: prima come Antonino Cannavacciuolo in una spassosa versione di Masterchef, poi come Aurelio De Laurentiis. Giulia Vecchio, invece, strappa risate con Robba de donne, interpretando Monica Setta.

E ovviamente non mancheranno Marcello Cesena e Simona Garbarino che torneranno con un nuovo episodio di Sensualità a Corte che potete rivedere qui.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa). Subito sotto il trailer della puntata.

Anche se si prevede una rimpatriata tra colleghi, non si parlerà certo di lavoro! Il #GialappaShow vi dà appuntamento lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8. pic.twitter.com/YcBFgc6sJe — TV8 (@TV8it) April 10, 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram