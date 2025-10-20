GialappaShow, al via la sesta stagione: cast e novità

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Prima puntata, questa sera su TV8, della sesta stagione del GialappaShow con protagonisti Marco Santin, Giorgio Gherarducci ed il Mago Forest. La prima co-conduttrice sarà Miriam Leone. Gli ospiti saranno Neffa, Paola Barale, Massimo Gramellini e Sophia Laura Tomelleri.



GialappaShow: cast e novità

La novità di questa stagione sarà Suor Piena, nella parodia “Che Dio ci salvi”, con Michela Giraud. Nel cast abituale, Brenda Lodigiani sarà Silvia Toffanin, mentre Ubaldo Pantani sarà Joe Bastianich. Valentina Barbieri sarà una Giulia De Lellis che cercherà di fare divulgazione scientifica, mentre Giulia Vecchio sarà Valeria Bruni Tedeschi.

Toni Bonji sarà l’avvocato Enrico Maria D’Ufficio, mentre Alessandro Betti sarò parte con Brenda Lodigiani di “Sotto torchio”, mentre nel “Grande Fratello RIP” sarà Luciano Pavarotti che cercherà di rientrare nella casa fingendo di essere qualcun altro.

Ci sarà spazio per il Signor Carlo?

Come abbiamo scritto in passato, ormai Carlo Taranto – il Signor Carlo – è andato in pensione. Nella passata stagione è stato presente nell’ultima puntata nell’episodio di “Sensualità a corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino.

Dove vedere GialappaShow

Il GialappaShow è visibile dalle 21:30 su TV8, su Sky Uno, ed in streaming su NOW. E’ anche disponibile on demand.

Stefano Beccacece