Già collegata Radio 105 TV

Doveva avvenire a gennaio 2020, ma Radio 105 TV è già stata collegata, sul digitale terrestre, e la troviamo sul canale 157.

Come previsto, va a prendere il posto di Virgin Radio TV, che era tornata sul digitale nel novembre del 2018 ed ora sarà visibile sul satellite (Sky e TiVuSat). Resta invece sul 167 R101 TV.

La nuova televisione non andrà in simultanea con la radio, ma solo alcuni programmi saranno trasmessi in TV. Tutte le emittenti del gruppo RadioMediaset rimangono disponibili via web.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)