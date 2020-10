Gerry Scotti, il tutore e l’infortunio a Tu Sì Que Vales

Nelle puntate di Tu Sì Que Vales in onda da fine ottobre in poi abbiamo visto Gerry Scotti con tanto di tutore ad una gamba. Che cosa gli è successo? In realtà è stato lo stesso conduttore, nei mesi scorsi, a raccontare cosa gli fosse capitato.

Durante le riprese, infatti, Scotti è scivolato su una superficie liscia, procurandosi una frattura del metatarso del piede e al legamento, tecnicamente chiamata la “frattura del ballerino”. Le immagini del conduttore con tutore e stampelle avevano già fatto il giro del web, grazie a Belen Rodriguez che lo aveva immortalato dietro le quinte. Gerry indossa il tutore in alcuni momenti ed in altri no perché il programma è registrato ed alcuni concorrenti si sono esibiti prima dell’infortunio, quindi prima che Gerry indossasse il tutore.

Un infortunio non grave, che gli ha permesso di continuare a lavorare e di registrare anche Caduta Libera, le cui puntate sono ora in onda su Canale 5. Gerry Scotti ha di recente anche annunciato di essere positivo al Coronavirus e di essere in isolamento e sotto controllo medico, motivo per cui non ha potuto partecipare alle registrazioni di alcune puntate finali di Tu Sì Que Vales. A lui i nostri auguri di pronta guarigione.