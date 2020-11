Gerry Scotti ricoverato per Covid-19, come sta?

Anche Gerry Scotti sta vivendo la brutta esperienza del Covid-19. Nelle settimane scorse il popolare conduttore aveva ammesso di aver contratto il Coronavirus e di essere sotto costante controllo medico. Delle sue condizioni non si è saputo più nulla fino a ieri, quando il sito Tpi ha rivelato che Scotti è stato per qualche giorno ricoverato in Terapia Intensiva per difficoltà respiratorie.

Ma come sta ora Gerry Scotti? Sempre stando alle informazioni trapelate dal sito, il conduttore ora starebbe meglio, tanto da essere stato spostato in un altro reparto. Fortunatamente, quindi, non sarebbe più grave, ma resta monitorato.

Anche per questo resta incerta la sua presenza nel finale di Tu Sì Que Vales, previsto per fine mese, così come non è chiaro quante puntate già registrate di Caduta Libera siano rimaste da mandare in onda: il programma dovrebbe concludersi a fine dicembre.

Ovviamente, prima di tutto ci sono le condizioni di salute di Gerry Scotti, per cui, registrazioni o no, è importante che si rimetta in sesto il prima possibile. A lui facciamo quindi i nostri migliori auguri di pronta guarigione.