Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Gerri è una nuova fiction crime di Rai 1, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, che debutta lunedì 5 maggio 2025 in prima serata.

Gerri – Quante puntate

La prima stagione della fiction si compone da 8 episodi, trasmessi in 4 prime serate (due episodi per serata), in onda ogni lunedì a partire dal 5 maggio 2025, con Giulio Beranek e Valentina Romani.

Gerri – Trama

La serie segue Gregorio Esposito, detto Gerri, un ispettore di polizia napoletano di origine rom, trentenne, affascinante ma tormentato da un passato doloroso. Abbandonato dai genitori da bambino e cresciuto in una casa-famiglia, Gerri si trasferisce in Puglia, dove risolve casi complessi, spesso gettandosi nelle indagini con un approccio impulsivo che gli causa conflitti con il capo della Mobile, Santeramo, e invidie dal collega Calandrini.

Mentre indaga su un caso di omicidio, che sospetta legato a una serie di femminicidi, Gerri è affiancato dal suo superiore Alfredo Marinetti, che lo considera un figlio, e dalla viceispettrice Lea Coen, con cui sviluppa un rapporto inizialmente conflittuale che evolve in una storia d’amore. Parallelamente, Marinetti scava in segreto sul passato misterioso di Gerri, spingendolo a confrontarsi con le sue origini per affrontare il presente. La serie mescola thriller investigativo, dramma personale e tematiche attuali come il femminicidio, con un’ambientazione pugliese cruda e suggestiva.

Gerri – Cast

Giulio Beranek: Gregorio Esposito (Gerri)

Valentina Romani: Lea Coen, viceispettrice.

Altri attori: Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli, Massimo Wertmüller, Nika Perrone, Cinzia Clemente: ulteriori membri del cast.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram