Questa sera, mercoledì 5 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Geostorm. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Geostorm – Trama

Ambientato nel 2019, Geostorm immagina un mondo devastato da disastri climatici estremi. Per contrastarli, le nazioni collaborano alla creazione di Dutch Boy, un sistema satellitare globale che controlla il clima, eliminando tempeste, siccità e uragani. Ideato dall’ingegnere Jake Lawson (Gerard Butler), il progetto funziona fino a quando Jake viene rimosso dal comando per aver agito senza autorizzazione, sostituito dal fratello Max (Jim Sturgess). Tre anni dopo, anomalie climatiche inspiegabili – come una tempesta di neve in Afghanistan e un’ondata di calore a Hong Kong – suggeriscono un sabotaggio. Si teme un “geostorm”, una catastrofe globale che potrebbe distruggere il pianeta.

Jake torna nello spazio per riparare il sistema, scoprendo che un virus è stato introdotto per scatenare il disastro. Sulla Terra, Max, con l’aiuto dell’agente dei servizi segreti Sarah Wilson (Abbie Cornish), svela un complotto orchestrato dal Segretario di Stato Leonard Dekkom (Ed Harris), che mira a eliminare il Presidente Andrew Palma (Andy García) e prendere il potere. In una corsa contro il tempo, i fratelli Lawson devono fermare il geostorm e salvare l’umanità, mentre la stazione spaziale che controlla Dutch Boy rischia l’autodistruzione. Il finale vede Jake e la collega Ute Fassbinder (Alexandra Maria Lara) sacrificarsi per riavviare il sistema, ma un ultimo tentativo di salvataggio li riporta sani e salvi sulla Terra.

Geostorm – Cast

Gerard Butler interpreta Jake Lawson, l’ingegnere ribelle e determinato a salvare il mondo.

Jim Sturgess è Max Lawson, il fratello pragmatico che gestisce le operazioni da terra.

Abbie Cornish dà vita a Sarah Wilson, agente segreto e alleata di Max.

Ed Harris è Leonard Dekkom, il villain calcolatore dietro il sabotaggio.

Andy García interpreta Andrew Palma, il Presidente degli Stati Uniti.

Alexandra Maria Lara è Ute Fassbinder, responsabile della stazione spaziale.

Daniel Wu è Cheng Long, supervisore del programma a Hong Kong, che avverte del pericolo.

Robert Sheehan è Duncan Taylor, un tecnico della stazione spaziale.

Eugenio Derbez è Al Hernandez, membro dell’equipaggio spaziale.

