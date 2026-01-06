Genitori in trappola, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Genitori in trappola. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Genitori in trappola – Trama

Il classico Disney Genitori in trappola (titolo originale: The Parent Trap), è una divertente commedia familiare diretta da Nancy Meyers nel 1998, remake del film del 1961 con Hayley Mills (Il Cowboy col velo da sposa), tratto dal romanzo tedesco Carlottina e Carlottina di Erich Kästner.

Hallie Parker e Annie James (entrambe interpretate da una giovanissima Lindsay Lohan al suo debutto cinematografico) sono due gemelle identiche separate alla nascita dopo il divorzio dei genitori. Una cresce in California con il padre Nick, ricco proprietario di un vigneto, l’altra a Londra con la madre Elizabeth, famosa stilista di abiti da sposa.

Le due non sanno dell’esistenza l’una dell’altra fino a quando, per pura coincidenza, si incontrano nello stesso campo estivo nel Maine. Dopo iniziali scontri e scherzi epici, scoprono di essere sorelle grazie a una vecchia foto dei genitori.Decise a non separarsi più e a riunire mamma e papà, le gemelle escogitano un piano geniale: si scambiano di ruolo! Hallie va a Londra fingendosi Annie, mentre Annie si trasferisce in California fingendosi Hallie.

Tra equivoci esilaranti, conoscono meglio l’altro genitore e scoprono che il padre sta per sposare Meredith, una donna egoista e interessata solo ai soldi, intenzionata a spedire “Hallie” in collegio. Le ragazze non si arrendono e mettono in atto stratagemmi sempre più divertenti per far saltare il matrimonio e far riavvicinare i genitori, con un finale commovente e pieno di speranza.

Genitori in trappola – Cast

Lindsay Lohan → Hallie Parker / Annie James (le due gemelle, con Erin Mackey controfigura in alcune scene)

Dennis Quaid → Nick Parker (il padre)

Natasha Richardson → Elizabeth James (la madre)

Elaine Hendrix → Meredith Blake (la perfida futura matrigna)

Lisa Ann Walter → Chessy (la governante simpatica)

Simon Kunz → Martin (il maggiordomo)

Polly Holliday → Marva Kulp Sr.

Maggie Wheeler → Marva Kulp Jr.

Ronnie Stevens → Nonno Charles James