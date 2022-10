Gabriel Garko: Ballando 29 ottobre 2022 (video e gallery)

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 29 ottobre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dall’attore Gabriel Garko e dalla bella ballerina Giada Lini. Purtroppo, durante le prove in studio di giovedì, Garko si è infortunato durante una presa nella quale teneva per un braccio la compagna. Per lui un muscolo del braccio fuori uso, in attesa di sapere se anche il tendine sia danneggiato. La coppia ha ballato un Quick Step sulle note della colonna sonora del film The Mask.

Gabriel Garko: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Bravissimo, a maggior ragione per il braccio bloccato, che non gli ha impedito di rimanere a tempo e quasi perfetto nei movimenti. Il voto totale della coppia è stato di 42 punti, a cui vanno sommati i 10 punti bonus della puntata scorsa.

A voi il video dell’esibizione di Gabriel Garko e Giada Lini di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.