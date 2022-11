Gabriel Garko: Ballando 12 novembre 2022 (video e gallery)

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 12 novembre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dall’attore Gabriel Garko e dalla bella ballerina Giada Lini. Lunedì Garko è stato operato (in anestesia locale) al muscolo del braccio che si era strappato qualche settimana fa. E’ tornato ad allenarsi solamente venerdì, ma con tanto dolore. E’ riuscito comunque a preparare una coreografia. La coppia ha ballato un Charleston sulle note del brano A little party never killed nobody di Fergie.

Gabriel Garko: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Nonostante l’impedimento del tutore al braccio, nonostante i tanti antidolorifici che l’hanno un po’ stordito, è riuscito a portare a casa una buonissima performance. Il voto totale della coppia è stato di 33 punti (con un 10 di Mariotto).

A voi il video dell’esibizione di Gabriel Garko e Giada Lini di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.