Fuori menu su Food Network con Damiano Carrara: puntate, ristorante e casting

Fuori menu è un programma tv della categoria reality che riprende dopo qualche anno di assenza oggi giovedì 9 aprile 2020. Si tratta della sesta stagione, a sei anni dalla precedente trasmessa su Real Time nel 2014. Cambia un po’ tutto perché a presentare il programma non sarà più Roberto Ruspoli che già aveva sostituito al timone Alessandro Borghese nell’ultima edizione, bensì Damiano Carrara, ormai volto di punta del gruppo Discovery, che si sdoppierà interpretando anche la parte dell’aiuto cuoco che era di Sebastiano Rovida.

Cambia anche il regolamento con lo schema di punteggio che premierà le due coppie di concorrenti che si alterneranno come sempre nei ruoli di cuoco e responsabile di sala; ora ognuno dei clienti darà un voto da 1 a 10 (più da 1 a 5 per la mancia) e non più una valutazione del menu tra i 10 e i 30 euro.

Fuori menu – Promo, orari, canale

Fuori menu va in onda su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) ogni giovedì in prima serata alle ore 21,00. Ogni puntata dura poco meno di un’ora e termina alle 21,55; in replica ogni sabato alle 18,50. La prima puntata sarà trasmessa anche da Real Time (n.31 DTT). Subito sotto il promo.

Fuori menu – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. Troverete tutte le puntate in streaming integrale al link sotto subito dopo la messa in onda.



Stagione 6 (2020)

Puntata 1 – Francesca e Clara vs Mariella e Giovanna

Fuori menu – Ristorante

Il ristorante che ospiterà la gara nelle due manche che ritualmente si tengono a pranzo e a cena, è L’Amùri di Milano, un locale specializzato in cucina siciliana che si trova in Via Maestri Campionesi, 30, zona Porta Romana. Ecco dove trovarlo.





Fuori menu – Casting e come partecipare

Se volete partecipare al programma, dei casting si occupa la produzione Non Panic (Banijay) e tutte le informazioni per iscriversi si possono trovare qui.