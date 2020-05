Fuori Menu: Giuditta e Eurosia vs Giovanna e Marisa

Giovedì 30 aprile 2020 è andata in onda la quarta puntata della sesta stagione di Fuori Menu, il programma tv in onda su Food Network per la conduzione di Damiano Carrara, al debutto in questo programma. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.

Giuditta e Eurosia vs Giovanna e Marisa

La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Giuditta e Eurosia contro Giovanna e Marisa. Una sfida che vede di fronte due coppie di donne che si sono ribattezzate Pasticciotte e Le Complici. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Giuditta e Eurosia con il punteggio di 207-204.

Fuori Menu – Streaming