Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 9 marzo 2021

Stasera, 9 marzo 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Il programma affronterà ancora una volta il tema delle mascherine pericolose che ancora circolano nelle nostre città. A seguire, ampio spazio anche al caos vaccini, dai ritardi nella consegna delle dosi previste, fino alle moltissime fiale conservate nei frigoriferi e non ancora utilizzate.

Con il professor Andrea Mangiagalli, un commento sulla Regione Piemonte, che ha aggiornato il protocollo per le cure domiciliari dei pazienti Covid19. Altre regioni seguiranno questo esempio? E ancora, le telecamere della trasmissione riaccendono l’attenzione sulla vicenda dei minori sottratti alle famiglie: a Bibbiano tutti i bambini sono ritornati a casa, ma nuovi casi ancora non risolti sono emersi anche in Lunigiana e vicino a Cuneo.

Infine, con la testimonianza di una giovane coppia che ha acquistato una casa a Brescia da oltre un anno senza riuscire a prenderne possesso, si racconterà il problema delle occupazioni abusive di case private. Tra gli ospiti anche: Alessandra Mussolini, Iva Zanicchi e Vittorio Feltri.

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.