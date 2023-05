Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 9 maggio 2023

Stasera, 9 maggio 2023, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della puntata odierna, ampio spazio sarà dedicato ad un’analisi su diversi temi economici: dal possibile aumento della spesa militare, alla crisi del mercato del lavoro, con il caso di una fonderia in Sardegna che, delocalizzando la struttura, non potrà più garantire il posto di lavoro a migliaia di operai.

Nel corso della serata, un’inchiesta sui presunti legami tra la criminalità rom e la ndrangheta in Calabria e un reportage dalla Danimarca sulle politiche migratorie del governo danese di centrosinistra, che ha portato a una drastica riduzione degli arrivi.

E ancora, una pagina sulla gestione degli animali selvatici e, in particolare, dei lupi che stanno causando problemi ad allevatori e pastori in diverse parti del Paese. Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Fuori dal Coro in streaming

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.