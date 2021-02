Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 9 febbraio 2021

Stasera, 9 febbraio 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata le ore decisive per la formazione del Governo Draghi: questo nuovo esecutivo saprà dare risposte concrete ai tanti italiani in difficoltà? Giordano affronterà questo e altri temi legati al nuovo corso politico insieme a Matteo Salvini. Spazio inoltre a un’intervista alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha scelto di non appoggiare il presidente incaricato. Per un suo punto di vista e collegamenti sempre aperti con i palazzi romani per tutti gli aggiornamenti.

La trasmissione riaccenderà i riflettori, con clamorose rivelazioni, sull’inchiesta sulle mascherine, vicenda al centro di un’indagine della Procura di Roma. E ancora, si ritorna sul tema delle cure domiciliari contro il Covid: con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e con il contributo del dottor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale presso l’Asl di Milano, si approfondirà come un centinaio di medici, da inizio pandemia, curino i pazienti nelle loro abitazioni in modo da evitare il più possibile il ricovero negli ospedali.

Tra gli ospiti anche: Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio, Vittorio Feltri e Rita Dalla Chiesa.

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.