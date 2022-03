Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 8 marzo 2022

Stasera, 8 marzo 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata ancora gli aggiornamenti minuto per minuto sul conflitto in Ucraina, con costanti collegamenti con gli inviati e la popolazione dalle città sotto assedio e testimonianze e storie di chi sta vivendo la guerra sulla propria pelle.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato anche alle conseguenze economiche della guerra e, in particolare, a un’inchiesta sul ritardo nello sfruttamento del gas italiano e alle possibili soluzioni alternative all’import dalla Russia.

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.