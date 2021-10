Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 5 ottobre 2021

Stasera, 5 ottobre 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata un tema delicato: tutti gli errori sulla gestione della pandemia in Italia. A seguire, spazio alla questione vaccini e al perché il nostro paese, nonostante risulti il sesto più industrializzato al mondo, non ne abbia uno di produzione propria. Intanto la data dell’obbligatorietà del certificato verde sul posto di lavoro si avvicina e in alcuni settori divampano già le polemiche ed emergono le prime criticità.

Continuano le storie sui “ladri di case”, con i proprietari disperati che vedono le loro abitazioni occupate nonostante gli sfratti esecutivi in essere, mentre si trovano spesso in condizioni economiche difficili a causa dei mancati introiti derivanti dagli affitti. E ancora, un’inchiesta esclusiva sulla reale origine del virus in Italia con un nuovo paziente zero, un cittadino cinese non sottoposto a tampone che presentava già i sintomi il 26 gennaio e non il 21 febbraio del 2020.

Infine, il tema sui futuri rincari delle bollette di casa: i cittadini italiani riceveranno le stangate mentre qualcuno si arricchirà alle loro spalle. Inoltre, il conduttore commenterà con il leader della Lega Matteo Salvini l’esito delle elezioni amministrative.

