Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 30 marzo 2021

Stasera, 30 marzo 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Previsto un lungo approfondimento sulle nuove restrizioni che i cittadini dovranno affrontare nei giorni festivi e le misure adottate dopo Pasqua che potrebbero perdurare fino a fine aprile, come emerso dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Inoltre, focus sulle preoccupazioni per la crisi economica, sempre più pesante per le categorie più toccate dalle chiusure.

Durante la diretta, un servizio mostrerà come sia facile e possibile andare in vacanza in Costa Azzurra senza problemi mentre risulta vietato andare a far visita ai propri genitori in un’altra città. E ancora: le multe per aver infranto le restrizioni in zona rossa sono davvero valide?

Nel corso della puntata la trasmissione riaccenderà i riflettori sull’inchiesta relativa alle mascherine pericolose e fuori norma che, ancora oggi, risultano in vendita in tutto il territorio nazionale. In particolare, verranno analizzate le comuni mascherine di stoffa per capire quanto realmente siano sicure e a norma.

Spazio anche al dibattito sulla proposta del presidente dell’Inps Paquale Tridico relativa all’allargamento della platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso la cancellazione del requisito dei dieci anni minimi di residenza per gli immigrati richiedenti il sussidio. Con storie e testimonianze dei cittadini, verrà fatta poi luce sul tema dell’occupazione abusiva di case private e sui problemi generati dalla proroga del blocco degli sfratti attivo ormai da oltre un anno.

Infine, un’inchiesta sui beni sottratti ai delinquenti, oltre 19.000 in tutto il Paese, che spesso tornano nelle mani degli stessi condannati. Tra gli ospiti anche: Nicola Porro, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri.

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.