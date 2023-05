Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 30 maggio 2023

Stasera, 30 maggio 2023, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della puntata odierna è previsto un focus sulla situazione territoriale dell’Emilia-Romagna a forte rischio idrogeologico e i motivi per cui non sono state realizzare alcune opere per la prevenzione, cura e protezione della zona.

Spazio, inoltre, a un reportage nella Food Valley del cibo sintetico in Israele, che si appresta a diventare uno dei primi Paesi al mondo a vendere questo tipo prodotti. E ancora, la crisi degli investimenti nel settore idroelettrico, che in passato rappresentava un assetto strategico per l’Italia.

Nel corso della serata, una pagina sulle difficoltà di molti italiani a causa del carovita che mette a serio rischio la possibilità di andare in vacanza. E, poi, il racconto della fuga di medici e infermieri dagli ospedali lombardi verso quelli svizzeri per via dei maggiori compensi.

Infine, in materia di sicurezza nelle città, un approfondimento sullo stress lavorativo nelle forze armate.

Fuori dal Coro in streaming

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.