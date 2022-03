Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 29 marzo 2022

Stasera, 29 marzo 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata ancora gli aggiornamenti sugli ultimi sviluppi diplomatici e militari del conflitto tra Russia e Ucraina, con costanti collegamenti dal fronte di guerra. Ampio spazio sarà dedicato alla figura di Joe Biden, alla strategia degli Usa e all’atteggiamento dell’Europa in questa guerra, con le sanzioni comminate alla Russia che non stanno sortendo gli effetti desiderati. Spazio inoltre a un’intervista al politologo Aleksandr Dugin.

Nel corso della serata, focus su chi specula sul conflitto in Ucraina, con aumenti dei prezzi di gas e generi alimentari e un’inchiesta sui rifiuti italiani utilizzati all’estero per produrre energia. Immancabile l’appuntamento con il cavallo di battaglia della trasmissione: i ladri di case. Infine, si tornerà a parlare del fenomeno dilagante delle baby gang.

