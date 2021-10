Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 26 ottobre 2021

Stasera, 26 ottobre 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata un primo bilancio sull’obbligo di green pass sul posto di lavoro, a una decina di giorni dalla sua entrata in vigore, con un’inchiesta della trasmissione che mostrerà come non siano rari i casi di persone che non rispettano questa misura. E ancora, un reportage dall’Austria, dove si sta valutando di introdurre un lockdown per i soli non vaccinati, se la situazione dei contagi dovesse peggiorare.

Con ospiti Stefano Puzzer, uno dei fondatori e portavoce del Coordinamento 15 ottobre, Nunzia Alessandra Schilirò e Nicola Porro, ampio spazio sarà poi dedicato alle manifestazioni contro il certificato verde e in particolare, alla protesta dei portuali di Trieste.

A seguire, un approfondimento sul caro vita: mentre gli stipendi degli italiani negli ultimi decenni non hanno conosciuto aumenti, i prezzi dei generi di prima necessità continuano a crescere in modo significativo gravando pesantemente sulle famiglie. Come di consueto, con aggiornamenti e nuovi casi, continua l’impegno del programma a sostegno dei proprietari che si ritrovano le proprie case occupate.

Prevista in puntata anche un’inchiesta sul mondo della prostituzione minorile: ultimo in ordine di tempo il caso di Bologna, dove i carabinieri hanno scoperto festini a base di droga e sesso in alcune prestigiose ville sui colli bolognesi, avvenuti anche durante i periodi di lockdown.

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.